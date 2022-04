La Lega Serie A per le persone scomparse

Dopo il proficuo accordo con la Società Sportiva Lazio, che ha fatto da apripista, tutta la Lega serie A darà corso a una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno delle persone scomparse, che prenderà avvio in occasione del campionato di calcio nei giorni 15, 16 e 18 aprile. In base all’accordo messo a punto fra il Commissario straordinario Antonino Bella e il presidente della Lega Lorenzo Casini verranno realizzate iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione. In particolare, in tutti gli stadi sarà esposto a centrocampo lo striscione con il messaggio “Quando qualcuno scompare facciamo squadra: chiama subito 112”. Sui maxischermi, inoltre, verrà diffuso un breve filmato, già diffuso in passato in occasione di analoghe iniziative tenute dalla Società Sportiva Lazio.

Denunciare subito una scomparsa è fondamentale per attivare immediatamente il sistema di ricerca e non perdere tempo prezioso, per cui il messaggio indica il numero telefonico al quale rivolgersi appena si verifica l’evento. I ritrovamenti sono numerosi soprattutto quando la segnalazione è tempestiva e le ricerche vengono prontamente attivate. Le denunce di scomparsa hanno sfiorato quota ventimila nel 2021 e il mondo del calcio sta dimostrando grande sensibilità su questo tema. Il Commissario straordinario Bella ha anche inviato una circolare ai Prefetti delle province in cui si svolgeranno gli incontri calcistici di Serie A invitandoli a valutare la possibilità di accompagnare l’evento sportivo con ulteriori iniziative da concordare localmente.