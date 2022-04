L’anziano nel cassonetto e la gioventù nel cesso

La vita – la nostra e talvolta degli altri – è ormai incastonata in quello strumento noto come smartphone, dove c’è chi va a caccia di like senza un vero perché. Succede che nei giorni scorsi balza ai (dis)onori delle cronache un video postato sui social (TikTok) dove alcuni ragazzi prendono un anziano e lo gettano letteralmente in un cassonetto della spazzatura. L’episodio avviene in un quartiere della provincia di Napoli: la vittima chiede aiuto, fuori campo si sentono risate a squarciagola. Tutto finisce in rete. Come da copione dei giorni nostri.

La denuncia del fatto è del consigliere regionale campano di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: “L’uomo in evidenti difficoltà chiede a gesti di essere aiutato ad uscire ma lo si continua a riprendere e a divertirsi mentre annaspa tra i rifiuti. L’eroico gesto viene naturalmente esibito come un trofeo sui social”. E ancora: “Il web è senza dubbio la vetrina preferita dai cialtroni per diffondere e condividere la loro inciviltà. Venga allo stesso modo utilizzato da chi di dovere per identificare e sanzionare chi promuove la dottrina della prevaricazione e della violenza”.

Sull’argomento interviene pure Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “Un gruppo di giovani balordi ha circondato una persona anziana, l’ha sollevata e poi gettata nel cassonetto. Il tutto ripreso e poi postato sui social, con tanto di risate e sbeffeggio. Un atto vigliacco e indegno come purtroppo se ne vedono sempre più spesso. Fratelli d’Italia chiede da anni in Parlamento di introdurre il reato di bullismo, per poter punire duramente queste azioni che non sempre possono essere adeguatamente perseguite in base al codice penale”.

Non si sa quando sia stato girato il video. Resta il fatto che un poveretto con i capelli bianchi e sul volto le rughe della vita viene scaricato tra i rifiuti dove però, con tenacia, prova a mantenere un minimo di dignità. Cosa che probabilmente non accadrebbe a quei giovanotti se dovessero essere buttati nel cesso. Di sicuro tornerebbero a galla, ma non per una questione di fisica.