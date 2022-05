Preparazione pacchi per cambio di casa: tre consigli da seguire

Il trasloco può essere un momento davvero stressante e impegnativo, ma non se si programma tutto con anticipo e se ci si rivolge alla ditta giusta. Infatti, a fare la differenza non è solo la professionalità di chi si occupa del trasloco, ma anche la capacità di predisporre tutto per tempo. Ecco qualche consiglio per preparare in maniera efficiente e rapida i pacchi per un trasloco.

Preparare i pacchi e scegliere la ditta giusta per il trasloco

La prima cosa da fare quando si sta per affrontare un trasloco e per rendere questa operazione rapida, efficiente e il più possibile meno stressante, è organizzarsi con largo anticipo. Inoltre, è importante scegliere con attenzione la ditta che si occuperà di fare il trasloco. Se si abita nella Capitale, ad esempio, ci sono varie aziende che si occupano di traslochi veloci a Roma offrendo un servizio di qualità, professionale e a prezzi convenienti. Contattare la ditta traslochi è importante anche per capire come gestire mobili e oggetti che devono essere trasportati. Infatti, gli specialisti del trasloco potranno dare indicazioni utili per la preparazione dei pacchi. Solitamente, i mobili devono essere svuotati e privati dei cassetti, mentre il contenuto va invece raccolto in scatoli di cartone di dimensione variabile e ovviamente adatto al volume di ciò che deve essere imballato. Meglio preparare più pacchi e non riempire eccessivamente uno scatolone per evitare di romperlo. Si possono scegliere pacchi di diversi materiali, ma quelli di cartone sono i più utilizzati, pratici ed economici. Ogni scatolone deve essere sigillato con lo scotch e va poi scritto sulla superficie cosa contiene: in questo modo, quando si dovrà disporre tutto nella nuova casa l’operazione sarà più semplice e veloce.

Preparare i pacchi per trasportare oggetti fragili

Se si trasportano oggetti fragili, meglio riempire l’interno dello scatolone con materiali che possano attutire i colpi e proteggere dagli urti durante il trasporto. Per questo scopo vanno bene sia dei fogli di giornale arrotolati, sia del pluriball, specifico per proteggere gli oggetti fragili. Se si devono trasportare delle piante, invece, il vaso andrà avvolto nella carta che dovrà poi essere richiusa intorno al tronco per evitare spargimenti di terra.

Come scegliere cosa portare nella nuova casa

La parte più difficile della preparazione dei pacchi per fare un trasloco è scegliere che cosa è necessario portare. Infatti, si hanno spesso molti oggetti che rimangono inutilizzati o che non sono poi così indispensabili. Ecco perché, ancora prima di riempire gli scatoloni, è necessario fare una lista delle cose che si vogliono portare con sé e quelle da eliminare. La prima domanda da porsi è da quanto tempo non si usa un determinato oggetto o non si indossa quel capo di abbigliamento? Lo stesso va fatto per ogni componente della famiglia, dai piccoli agli adulti. Gli oggetti o gli indumenti che non si porteranno nella casa nuova possono essere regalati, messi in vendita oppure dati in beneficenza ad alcune associazioni. Anche per questa operazione di decluttering meglio avviarsi con anticipo.