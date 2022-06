Toga gialla: urina e processi

Quando scappa, scappa. Il posto più consono è il bagno. Ma per qualcuno è l’armadio. Così, dentro a un mobile vengono trovate diverse bottigliette da mezzo litro con all’interno un liquido di colore giallastro. Ovvero urina. Il tutto succede a Catania, più precisamente nel Palazzo di Giustizia, durante l’approdo dei nuovi funzionari dell’Ufficio del processo: nel corso della ricerca degli spazi per i nuovi arrivati, ecco l’arcano. Protagonista della vicenda, a quanto pare, un magistrato che durante il periodo del Covid, per evitare i rischi di “promiscuità” della toilette, avrebbe scambiato l’arredo per una latrina personale.

Inevitabilmente, sono cominciate a girare le voci. Sarebbe pertanto partita l’istruttoria, con il togato che avrebbe ammesso e, inoltre, avrebbe aperto un altro armadio, con dentro ulteriori bottigliette. Questo quanto riportato da La Sicilia: la news non è stata confermata ma nemmeno smentita dal presidente del tribunale di Catania, Francesco Mannino. In arrivo, forse, un provvedimento disciplinare. Sulla natura del reato, però, c’è da fare chiarezza.