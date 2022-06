New entry in casa biancoceleste. Nonostante i campionati siano in dirittura d’arrivo, la società Lazio Basket è già proiettata alla prossima stagione e dà il benvenuto a un nuovo prestigioso partner.

Si tratta di Wengage, importante agenzia di comunicazione con base a Roma, conosciuta e apprezzata su tutto il territorio nazionale. “Best Agency 2019”, tra l’altro collabora da anni con diverse Federazioni sportive italiane costruendo le strategie di comunicazione di celebri eventi non solo sportivi a livello anche internazionale. Specializzata nella comunicazione a 360 gradi con particolare focus su media relation e social media, Wengage dal 2018 ha firmato diversi successi anche nel settore corporate.

“La collaborazione intrapresa con Wengage ci consentirà di farci conoscere ancor di più e di estendere la community dei nostri tifosi arrivando in tempi brevi al maggior numero di sostenitori – ha commentato Luigi Capasso, presidente di Lazio Basket – La società si sta rafforzando sul piano tecnico, commerciale e comunicativo. Sono certo che la prossima sarà una stagione di grandi successi”.