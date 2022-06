L’allenamento dei futuri Pompieri contro caldo e incendi

A Cles in Val di Non si è tenuto il 19esimo Campeggio provinciale Allievi Vigili del fuoco. Quattro giorni accampamento alle prese con le prime regole di intervento e comportamento in caso di incendio o di altre calamità naturali. Hanno partecipato oltre 900 bambini e giovani ragazzi tra i dieci e i 18 anni. Numerose le attività per gli allievi nei 4 giorni del campeggio: dall’allestimento del campo alle escursioni, dalle manovre alle attività nel campo. Domenica a chiudere l’esperienza la sfilata dimostrativa tra le vie del comune trentino. L’emergenza siccità dà un’importanza ulteriore a questo appuntamento. Fronteggiare le calamità naturali connesse con gli eventi meteo estremi richiede infatti sia conoscenze specifiche, sia la capacità di cooperare e lavorare in squadra. Doti che poi risultano utili anche in molti altri ambiti della vita sociale e lavorativa.

Mattia Gottardi, assessore agli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento, parla di “esperienza straordinaria di relazione, formazione e condivisione”. “Quello che si impara – continua il politico – lo si porta con sé tutta la vita, anche se da adulti non si entrerà a fare attività operativa nei Corpi: rispetto delle regole, valore del fare con gli altri e lavoro di squadra”. Così giovani, già pronti a dare il loro contributo per la salvaguardia del territorio e della sua popolazione.

Eleonora, 14 anni, commenta così: “È un’esperienza di crescita personale che consiglio a tutti i ragazzi, perché dà un incarico di responsabilità a noi giovani e fa percepire concretamente quanto sia importante l’altruismo per il progresso della collettività”. Per Luca, 15 anni, “qui non si apprendono solo nozioni teoriche ma soprattutto stili di comportamento e di interazione reciproca che penso siano utili per aiutare il prossimo in qualsiasi situazione”. Il Trentino poi è la regione dove la tradizione di volontariato e partecipazione alle manovre dei Vigili del fuoco è tra le più radicate dello Stivale. 1100 allievi Vigili del fuoco volontari, e oltre 5mila pompieri volontari in servizio attivo. Si contano infine 236 Corpi presenti su tutto il territorio provinciale, che collaborano con il personale del Corpo permanente nelle attività di soccorso tecnico.