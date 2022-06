Le donne ai vertici della società e l’esempio per le giovani generazioni

Alcune importanti ricerche internazionali rivelano che le start-up fondate da donne hanno maggiore probabilità di ricevere investimenti rispetto a quelle costituite da soli uomini, mentre altri studi sostengono che le donne sono più adatte a individuare i bisogni del mercato e a coglierne le opportunità. Valorizzare le eccellenze femminili diviene una necessità e un dovere per le società democratiche orientate a rivedere le proprie politiche economiche e sociali nel rispetto della sostenibilità ambientale e in funzione di un definitivo superamento del gender gap.

Il 30 giugno 2022, presso la Corte Suprema di Cassazione, l’associazione 7 Colonne e l’associazione Tutti Europa Ventitrenta hanno organizzato un’importante conferenza intitolata “L’Eccellenza è donna – Storie di donne che aprono la strada verso il riequilibro di genere”.

Obiettivo delle organizzatrici è quello di analizzare, studiare e far conoscere le eccellenze femminili italiane che si sono distinte nei loro campi favorendo, al contempo, la partecipazione sociale e la diffusione delle migliori pratiche ad altre donne, per riequilibrare un sistema sociale attuale ricco di ostacoli strutturali per le imprese al femminile.

Quanto è importante la rappresentazione di genere e cosa possiamo fare per ampliare i diversi modelli di successo come collettività e come singole persone? Una domanda importante alla quale le organizzatrici della conferenza vogliono provare a dare una risposta analizzando e approfondendo alcune autorevoli realtà di eccellenza al femminile in Italia.

L’evento si strutturerà in diversi panel, con interventi di rappresentanti del mondo accademico, della giurisprudenza, della pubblica amministrazione, dell’economia, del giornalismo, della scienza e delle tecnologie, delle relazioni internazionali e si occuperà di discutere quali sono gli ostacoli strutturali all’emersione dei talenti femminili e cosa si può fare per superarli. Invitata quale autorevole relatrice, l’imprenditrice Sabrina Zuccalà relazionerà sul ruolo della donna nella società e nel quadro economico dell’innovazione, da sviluppare con la ricerca scientifica e la continua dinamicità imprenditoriale. Zuccalà, protagonista internazionale nella produzione e diffusione di formulati in nano-tecnologia e nano-materiali con la società 4ward360, sta partecipando ad una serie di iniziative nazionali con l’obiettivo di creare nuove sinergie tra professionisti e innovatori, risaltando il ruolo delle donne nella diffusione delle startup innovative e dinamiche.

“Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze come richiesto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è una missione di vitale importante per coinvolgere le donne come agenti di cambiamento, in una prospettiva in cui le donne non appaiono più come “vittime” ma come risorsa essenziale nei processi di pace, negli interventi in aree di conflitto, come leader ad ogni livello decisionale della vita pubblica e come protagonisti dell’innovazione di impresa e dei nuovi processi tecnologici e industriali. La mia storia è emblematica in tale ambito e sempre con piacere accetto l’invito a partecipare agli eventi che vogliono riaffermare il ruolo della donna quale eccellenza delle nostre società mutevoli, complesse e dinamiche. Come donna e come manager sono pronta a lavorare alla crescita sostenibile del nostro futuro”, ha dichiarato Sabrina Zuccalà.

Tra gli autorevoli partner che hanno aderito alla conferenza, con le relative rappresentanti, ritroviamo la Bocconi Business School, Differenza Donna, Women20 (official G20 engagement group focused on gender equity), G20 Empower, Donne in Vaticano, la Federazione italiana donne arti professioni e affari, l’European women’s lobby, Women in International Security, Tra le Donne, MovimentoBlu, l’Istituto Italiano per lo studio delle politiche ambientali e lo United States Foreign Trade Institute.