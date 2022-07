Danni da umidità in condominio

Non sono rare le lamentele dei condòmini circa la presenza di umidità nelle loro unità immobiliari dovuta a un’inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali dell’edificio condominiale. In argomento occorre allora sapere che, secondo la giurisprudenza, il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, deve adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all’articolo 2051 del Codice civile dei danni da queste cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva, anche se i danni siano imputabili a vizi originari di costruzione dello stabile comportanti la concorrente responsabilità (decennale) del costruttore ex articolo 1669 del Codice civile.

Per la magistratura, infatti, i difetti originari dell’immobile non possono essere equiparati al caso fortuito, che – com’è noto – costituisce l’unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ai sensi del predetto articolo 2051 del Codice civile. Da tanto, sempre secondo la giurisprudenza, deriva – con particolare riferimento al caso che qua interessa – che, ove la cattiva coibentazione delle parti comuni si riverberi sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, la responsabilità del condominio può negarsi solo se tale difetto non sia dovuto alle caratteristiche intrinseche dell’edificio, ma ad altri fattori che causino effettivamente il danno (cfr., fra le altre, la sentenza n. 15291 del 12.7.2011 della Corte di Cassazione).

La conclusione è, dunque, che l’umidità conseguente a un’inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio condominiale integra, ove siano compromessi l’abitabilità e il godimento delle singole unità immobiliari, grave difetto dell’edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex articolo 1669 del Codice civile, ma, al contempo, comporta ex articolo 2051 del Codice civile anche (o esclusivamente nel caso di edifici costruiti da più di dieci anni) la responsabilità – nei confronti dei singoli condòmini interessati – del condominio, che è tenuto, quale custode, a eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa.

(*) Presidente Centro studi Confedilizia