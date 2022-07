Il pontefice per ora non lascia

Papa Francesco non ha “intenzione di dimettersi”, almeno per il momento. Il pontefice spiega, in un’intervista a TelevisaUnivision, che in futuro il suo passo indietro andrà definito, “delineato un po’ meglio, reso più esplicito”. Alle giornaliste messicane María Antonieta Collins e Valentina Alazraki, l’85enne Jorge Mario Bergoglio spiega che potrebbe seguire l’esempio di Benedetto XVI. Si farebbe chiamare “vescovo di Roma emerito” e non “Papa emerito”. Rimarrebbe a Roma, senza vivere in Vaticano.

“Se sopravvivo dopo le dimissioni – afferma – vorrei confessare e andare a vedere i malati” come un semplice prete. È vero che gli fa “un po’ male il ginocchio e si sente un poco sminuito, pur potendo camminare”. Ma mai gli è venuto in mente di “dimettersi per questo. Tuttavia, se vedo che non posso, o mi faccio male o sono un ostacolo, confido nell’aiuto per prendere”, la decisione di ritirarsi.

“Dio lo dirà”, sottolinea ripetutamente. Nel 2014 Papa Francesco sostiene come Joseph Aloisius Ratzinger abbia “aperto una porta, la porta dei papi emeriti e se un vescovo di Roma sente le forze venir meno, credo debba farsi le stesse domande di Benedetto”. In Vaticano, ovviamente, non si parla d’altro. Lo confermano le parole del cardinale Giuseppe Versaldi, canonista, prefetto emerito della Congregazione per l’Educazione cattolica: “Sono d’accordo con Papa Francesco, credo che sarebbe necessario ordinare giuridicamente l’ipotesi di dimissioni del Papa, che ormai non sono più impossibili”.