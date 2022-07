Mondiali atletica: Folorunso eliminata dai 400 ostacoli, ma è record italiano

I Mondiali di atletica stanno premiando per ora gli Stati Uniti, mentre l’Italia sta facendo davvero fatica, avendo raggiunto un solo podio (con Elena Vallortigara medaglia di bronzo nel salto in alto). C’è da dire che la maggior parte della nazionale si è presentata in Oregon piena di acciacchi (vedi Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi), ma a Eugene si è mosso qualcosa. Nei 400 metri a ostacoli Ayomide Folorunso ha scritto il nuovo il record italiano, durante una semifinale. Il tempo di 54 secondi e 34 centesimi non è bastato per accedere alla finale – sarebbe servito un 53 secondi e 62 centesimi – ma ha lanciato la giovane azzurra tra le eccellenze nostrane dell’atletica leggera. Il record nazionale precedente appartiene a Yadi Pedroso, segnato a Shanghai nel 2013. La neo-mamma fu più lenta di soli 20 centesimi di secondo.

Folorunso ha inoltre migliorato il suo personale, un 54 secondi e 75 che le è valso il gradino più alto del podio alle Universiadi di Napoli nel 2019. Precedentemente, è andata vicina ben due volte al record italiano, conquistato poi nel giorno più importante della stagione. La corsa a ostacoli le è valsa il decimo posto complessivo, terzo migliore tra le europee.

“Sono contenta di averlo fatto qui – esulta l’atleta delle Fiamme Oro – perché questo è il palcoscenico che conta. Vuol dire che insieme al mio allenatore, il professore Maurizio Pratizzoli, ho lavorato al meglio. I risultati della stagione, del resto, stanno lì a dimostrarlo. Peccato solo per un piccolo errore al terzo o al quarto ostacolo: l’ho toccato e ho perso qualcosa. Ma va bene così. Anche perché sono certa di avere ulteriori margini di crescita: questa è una specialità che si assimila poco alla volta. E adesso mirino puntato sugli Europei di Monaco di Baviera”.

Le compagne di nazionale di Folorunso, per la cronaca, sono uscite deluse dalla semifinale. Rebecca Sartori e Linda Olivieri hanno segnato rispettivamente il 22esimo e il 23esimo tempo sul tabellone.