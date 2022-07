Al via il Piano mobilità estiva 2022, con una serie di iniziative e di accorgimenti volti a contenere i possibili disagi relativi a un incremento del traffico. Questo quanto annunciato da Anas (Gruppo Fs italiane) e Viabilità Italia.

UN WEEKEND DA BOLLINO ROSSO

Secondo le previsioni, non è da escludere che questo weekend sarà all’insegna del traffico. Nel dettaglio, Viabilità Italia ha previsto il bollino rosso per sabato 23 luglio (prima parte della giornata) e domenica 24 luglio (con il divieto di transito per i mezzi pesanti dalle 16 alle 22 di oggi, sabato 23 dalle 8 alle 16 e domenica 24, dalle 7 alle 22).

CANTIERI

Per consentire poi di agevolare gli spostamenti e diminuire i disagi agli utenti, Anas si è mossa per rimuovere, dall’8 luglio fino al 4 settembre, oltre 500 cantieri, più della metà di quelli in precedenza attivi “con l’obiettivo di offrire un viaggio più confortevole e sicuro, non solo per spostamenti di breve e medio raggio, ma anche di lungo raggio”. In più, una riduzione di cantieri stradali Anas rientra nell’ambito del Piano concordato e promosso dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims).

ALTRE INFORMAZIONI

Tra l’altro, il calendario delle partenze, come indicato da Viabilità Italia, ipotizza giornate da bollino nero (ossia traffico critico) come la mattinata di sabato 6 agosto fino al primo pomeriggio, rosso per tutta la domenica e nei restanti due fine settimana (del 20 e 21 e 27 e 28 agosto).