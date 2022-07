Nella confusione dell’informazione inerente alla vaccinazione anti Covid-19, in cui volutamente si è voluto ridurre il confronto scientifico allo scontro politico, paralizzando il dibattito con le categorie antitetiche pro-vax e no-vax, il dottor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, oltre che professore associato di Igiene generale e applicata presso la sezione di Virologia del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, risponde per L’Opinione alle domande poste senza alcun tipo di censura.