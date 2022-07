Inail: nel 2021 sono calate le denunce per morti sul lavoro

L’Inail riporta che nel 2021 le denunce di infortunio mortale sul lavoro sono state 1.361, con un calo del 19,2 per cento rispetto al 2020.

Nel Rapporto annuale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro viene spiegato che la contrazione è esclusivamente legata alla riduzione dei decessi causati dal contagio da Covid, passati da circa 600 del 2020 a circa 200 del 2021.

Invece dopo i vari lockdown e le restrizioni del 2020, le denunce di infortuni mortali “tradizionali” sono aumentate di quasi il 10 per cento, per un totale di infortuni accertati pari a 685.

Nel 2021 gli infortuni complessivi denunciati sono stati 564.089, in calo dell'1,4 per cento sul 2020. Anche in questo caso, la diminuzione è dovuta esclusivamente alla contrazione dei contagi da Covid passati da quasi 150mila del 2020 a circa 50mila del 2021. Nel 2020, in particolare, l’incidenza media delle denunce da nuovo Coronavirus sul totale degli infortuni denunciati è stata di una ogni quattro, mentre nel 2021 è scesa a una su 12.