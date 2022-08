Smart working: cosa cambia

Cambio della guardia di uno smart working. Fino a ieri, 31 luglio, per i dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni o fragili c’era la possibilità di lavorare da casa, senza la sottoscrizione di un accordo individuale. Adesso finisce lo smart working al 100 per cento pure per i lavoratori fragili, quindi coloro che potrebbero avere le conseguenze più pesanti nel caso di un contagio da Covid-19. In tale categoria ci sono pure le persone con gravi patologie. Va detto che la rischiosità di tale presenza sarà accertata dal medico competente.

LE REGOLE DA OGGI

Adesso i giorni di impiego dalla propria abitazione dovranno essere concordati con l’azienda (informalmente fino al 31 agosto, poiché sussiste lo smart working semplificato, che in sostanza consente di usufruire del lavoro agile senza degli accordi scritti tra azienda e lavoratore). Ciò vuol dire che il datore di lavoro potrà anche non concedere il remoto a pieno tempo o l’ipotesi di lavoro agile parziale. Nel dl Aiuti potrebbero esserci delle proroghe.