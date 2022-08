Monaco, European Championships 2022 dall’11 al 21 agosto

I Campionati europei 2022 si terranno a Monaco di Baviera (Germania) dall’11 al 21 agosto. Per la seconda volta sarà un’edizione all’insegna della multi-sportività; sono infatti previste competizioni nei seguenti ambiti: atletica, beach volley, canottaggio, ciclismo, ginnastica artistica, arrampicata sportiva, tennis tavolo, triathlon, canoa.

La prima edizione dei campionati multisportivi fu nel 2018: a differenza di allora, però, le discipline di nuoto, tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere non faranno parte del programma. Infatti i campionati europei di nuoto si svolgeranno a Roma (Italia) in contemporanea a quelli di Monaco, a soli 3 giorni di distanza dalla conclusione dei Giochi del Commonwealth 2022 (iniziati lo scorso 28 luglio).

Tutte queste competizioni sono propedeutiche all’avvicinamento delle Olimpiadi di Parigi 2024: si testano ora le prestazioni atletiche per sapere dove andare a lavorare in vista dell’evento sportivo più atteso alla fine di ogni quadriennio.

In questi giorni c’è grande attesa per sapere se il nostro vincitore a Tokyo dei 100 metri, Marcel Jacobs, potrà partecipare dopo che ha dovuto rinunciare ai mondiali di Atletica di Eugene (Usa) a causa di un infortunio. Ma gli atleti e le atlete italiane in attesa di competere sono tutti degni di menzione e gli appassionati di sport già pregustano 10 giorni all’insegna delle emozioni.