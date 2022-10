Lo smart working resta tra noi

Con i casi di Covid che sono diminuiti e il lavoro che è tornato sui livelli pre-pandemia, “molte aziende stanno riconoscendo i cambiamenti che hanno terremotato nei mesi scorsi gli uffici, offrendo ai propri dipendenti una maggiore flessibilità su dove lavorare, sia a lungo che a breve termine”. Lo nota il New York Times in un servizio che offre una guida sulle possibilità di lavorare da remoto.

Il primo esempio è Kayak, un motore di ricerca per i viaggi, che continua a offrire possibilità di smart working ai suoi dipendenti. L’azienda consente ai suoi dipendenti di stabilirsi in uno qualsiasi dei 25 Paesi dove opera. “Se c’è una responsabilità giuridica possiamo fare le buste paga, pagare le tasse e offrire assistenza sanitaria”, afferma Steve Hafner, co-fondatore e amministratore delegato. Per poi aggiungere: “Eravamo sempre in competizione sulla base di quanto fosse fantastico il lavoro dei nostri uffici, ora competiamo su una dimensione completamente diversa, data dalla flessibilità”.

Anche aziende come Spotify, Twitter e Airbnb hanno adottato la stessa politica di Kayak. In un rapporto redatto a giugno da Gartner Inc., società di ricerca e consulenza con sede nel Connecticut, emerge che entro la fine del 2022 il 51 per cento di coloro i quali ha ribattezzato come “lavoratori della conoscenza” in tutto il mondo dovrebbe poter lavorare da remoto, un numero che è più del doppio rispetto al 2019. Sottolinea il Nyt: “Mentre i lavoratori a distanza invadono il mercato, i governi, le compagnie di viaggio, i marchi di ospitalità e gli imprenditori stanno rispondendo in modo innovativo alla possibilità per i professionisti indipendenti di lavorare da dovunque”.

Ormai più di 20 Paesi in tutto il mondo consentono ai dipendenti di vivere e lavorare a distanza all’interno dei loro confini. In Europa queste nazioni sono Portogallo, Norvegia, Georgia e Malta. La Spagna sta lavorando su un nuovo disegno di legge sulle start up, che renderebbe più facile il trasferimento dei professionisti e delle loro famiglie. La norma in lavorazione propone visti di 12 mesi per i lavoratori a distanza, con la possibilità di richiede un permesso di soggiorno della durata di 3 anni, rinnovabile condizionatamente per altri due anni.

Per quanto riguarda l’America Latina, il Brasile è stato il primo Paese a offrire un visto per lo smart working, nel settembre 2021. I richiedenti del “visto nomade digitale” devono fornire la prova di una fonte di reddito al di fuori del Brasile, avere una copertura sanitaria e guadagnare almeno 1500 dollari al mese o avere 18mila dollari in banca. Questo documento ha validità annuale, e deve essere rinnovato per periodi aggiuntivi.

Il Costa Rica ha firmato il suo nuovo visto per i lavoratori in smart working ad agosto scorso e ha già ricevuto 27 domande. “Stimiamo che ogni lavoratore a distanza che rimane in Costa Rica per lavorare genererà 46.400 dollari all’anno per il Paese, il che contribuirà alle entrate dell’industria del turismo e significherà più posti di lavoro per i costaricani” ha affermato Carolina Trejos, direttore marketing per l’Ente turistico della Rica. E le aziende entrano in azione per favorire i dipendenti.