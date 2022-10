L’esperto avvocato penalista Remo Pannain, discendente da una famiglia di illustri penalisti, ospite della nuova puntata della “Cura Ri-Costituente”, commenta la riforma della giustizia penale del ministro Marta Cartabia, evidenziandone le disposizioni migliorative e quelle inefficaci e spiegando quale dovrebbe essere la strada prioritaria da intraprendere per rendere più efficiente la giustizia penale e per garantire l’effettività della certezza del diritto in Italia.