Nuova disciplina: il padel stradale

È l’attività sportiva del momento. Adesso anche su strada. Stiamo parlando del padel: a Roma, tra il Vaticano e la Balduina, nella zona meglio nota come Valle dell’Inferno (o Borghetto dei Fornaciari, perché un tempo erano presenti le fornaci di mattoni e laterizi da costruzione), i residenti danno sfoggio delle loro abilità per segnalare una problematica del quartiere.

Nello specifico, si tratta di una fetta di marciapiede dove è presente una rete arancione. Una situazione, questa, che interessa via di Valle Aurelia – altezza via delle Ceramiche – e che andrebbe avanti da diversi mesi. Il tutto, raccontano i cittadini, con conseguenti criticità per chi attraversa a piedi o per chi deve passare in auto. Da qui la protesta, che da queste parti è sempre condita dalla goliardia. Ovvero simulare una partita di padel con i sanpietrini come superficie. La speranza, spiegano, è che il match estemporaneo non diventi un’abitudine.