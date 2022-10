Investito e ucciso sul marciapiede: morto 18enne

Era insieme a un amico. Poi, trenta minuti dopo mezzanotte, la tragedia. Un 18enne, Francesco Valdiserri – figlio di Luca Valdiserri e Paola Di Caro, giornalisti del Corriere della Sera – è stato investito e ucciso da una Suzuki Swift con al volante una 23enne che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura. L’auto, in base ai rilievi effettuati dalla Polizia locale di Roma Capitale-Gruppo XI Marconi, ha abbattuto un palo della segnaletica e un albero, infine ha travolto il ragazzo – deceduto sul posto – che si trovava sul marciapiede posto sul lato destro di via Cristoforo Colombo. Il tutto è accaduto nella notte su via Cristoforo Colombo all’altezza di viale Giustiniano Imperatore.

Illeso il giovane che era insieme al 18enne che ha perso la vita. La conducente del veicolo è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio per alcune ferite riportate. Per la ragazza sono stati richiesti gli esami tossicologici e alcolemici di rito, all’esito dei quali (non negativa ai cannabinoidi e positiva ad alcol test) gli agenti, diretti dal dottor Massimo Fanelli, hanno proceduto con l’arresto della 23enne, oltre che al sequestro dell’automobile. Il pm ha disposto i domiciliari. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. All’interno dell’abitacolo si trovava anche un passeggero di 21 anni, che ha riportato lievi ferite. Ai caschi bianchi il compito, adesso, di effettuare ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La madre della vittima, su Twitter, ha scritto: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”. Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati dal mondo della politica. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia ha detto: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”. “Da papà, un abbraccio immenso e una preghiera” sono state le parole di Matteo Salvini della Lega. “Un abbraccio fortissimo. Qualsiasi parola è inutile. Credo non possa esistere dolore più grande” ha affermato Giovanni Donzelli di FdI. “Sono senza parole, Paola. Rispetto per il tuo dolore immenso” ha twittato Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di FdI. “Con Francesco, con te, con voi. Sempre” ha commentato il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta.

Anche la redazione de L’Opinione si stringe attorno ai colleghi del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro per la prematura morte del loro figlio, Francesco, ed esprime le più sincere condoglianze.