“Ripensiamo ambiente”, il progetto formativo rivolto ai giovani

Domani ripartirà l’iniziativa “Ripensiamo ambiente”, promossa dalla associazione Ripensiamo Roma. Un progetto formativo tra gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Italia, rivolto ai giovani, per una diversa cultura ambientale.

La prossima tappa si svolgerà ad Anzio nell’impianto di digestione anaerobica Forsu (Frazione organica dei rifiuti solidi urbani), gestito da Snam, per la produzione di biometano e compost di qualità. I quaranta ragazzi della scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto Gesù-Maria di Roma avranno l’opportunità di conoscere da vicino questa tecnologia fondamentale per l’autosufficienza energetica e pienamente rispondente ai principi di economia circolare. Inoltre, gli studenti si confronteranno con il management dell’impianto per condividere e analizzare le performances ambientali, economiche e sociali dell’impianto stesso. A seguire è prevista una visita nell’importante monumento sacrario americano di Nettuno, per comprendere il significato vero e la bellezza della vita, e per commemorare i soldati americani, e dell’alleanza, che hanno combattuto per la nostra libertà.

“Desidero ringraziare di cuore tutto lo staff e la responsabile Ambiente di Ripensiamo Roma Paola Muraro per aver lavorato alla organizzazione di questo evento”, ha detto il presidente della associazione Ripensiamo Roma, Donato Bonanni.

(*) Il programma della giornata