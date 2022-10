Musetti vince a Napoli contro Berrettini

Nella finale del “torneo dei disastri” – così è stato definito l’Atp 250 di Napoli, per via dei campi impraticabili, di partite sposate altrove, match serali annullati e sospesi – Lorenzo Musetti ha sconfitto l’amico e compagno di nazionale Matteo Berrettini, in due set. Il 20enne toscano, quarta forza del tabellone e numero 24 del ranking, ha avuto la meglio al tie break del primo set, per poi vincere agevolmente il secondo.

Il tennista romano, non al top fisicamente, ha commesso diversi (troppi) doppi falli permettendo la fuga di Musetti, che ha segnato un deciso 6-2. “È stata dura. Il primo set è stato molto lungo. Anche se Matteo non era al cento per cento, lui è sempre pericoloso, soprattutto al servizio. È una vittoria molto importante per la mia carriera. Ora festeggerò con una super pizza”, dichiara un Musetti stanco e felice dopo il successo archiviato nella Tennis Napoli Cup.

Berrettini esce leccandosi le ferite da una finale tutta italiana, all’ombra del Vesuvio. “È ovvio che dispiace sempre un po’ vincere contro un italiano e contro un amico, però in questi casi bisogna essere un po’ egoisti. È una sensazione bellissima vincere davanti a tanti tifosi, fra i quali i miei genitori, oggi sugli spalti. Eravamo un po’ tesi all'inizio. Poi lui è un po’ calato: gli ho detto che mi è dispiaciuto non vederlo al meglio”, ha aggiunto Musetti. Questa è la seconda vittoria del nativo di Carrara in un circuito Atp, dopo il trionfo ottenuto contro Carlos Alcaraz ad Amburgo, a fine luglio.

Il primo set è combattuto, ma Lorenzo si impone per 7-5 al tie break, al temine di una frazione combattuta punto su punto con un Berrettini – acciaccato e dolorante – che ha annullato sul 6 pari due set point. Il toscano si aggiudica il secondo set per 6-2 e porta a casa il torneo, vincendo a zero il gioco decisivo. Per Musetti è “game, set e match”. Ora testa alla Coppa Davis.