C’è chi sostiene che con la burocrazia attuale Cristoforo Colombo non sarebbe mai riuscito a partire. Di certo, è che da tre anni una colonnina salvavita presente a Roma, nel quartiere Balduina, è spenta. In pratica, l’allaccio della corrente elettrica non c’è mai stato. L’impianto, già finito nel mirino dei vandali (“tra scritte e il vetro sfondato”), contiene un defibrillatore che, al momento, si trova in mani sicure, da un’altra parte, per evitare “che qualcuno lo porti via”. Inoltre, ha un kit salvavita, è dotato di un meccanismo di collegamento con le forze dell’ordine e una telecamera di videosorveglianza, che ha anche la funzione di registrare in tempo reale la situazione dell’area (come traffico o degrado). Tutto giusto in teoria, ma non nella la pratica.

Il progetto della colonnina salvavita – situata in piazza della Balduina, tra la chiesa San Pio X e i portici – prende forma nel 2018 come racconta Carlo Maria Breschi, presidente di Balduina’S, una rete associativa di cittadini e imprese, “apartitica e inclusiva”, nata “per rispondere alle esigenze sociali, economiche e ambientali del quartiere”. L’iniziativa vede la luce all’interno del programma di Rete di imprese sostenuto dalla Regione Lazio. Viene così ottenuto un finanziamento e da qui l’idea che mira, fondamentalmente, a dare uno sviluppo della zona. Un contributo, in sostanza, a sostegno delle attività e dei cittadini del territorio.

“Nel 2019 abbiamo installato l’impianto in maniera transitoria – ricorda Breschi – in attesa del collegamento della corrente elettrica. Collegamento che non è mai arrivato”. Il tutto per colpa del rimpallo di responsabilità: “Non funziona la colonnina e nemmeno la videosorveglianza. Per l’una e per l’altra ho dovuto chiedere ad altrettanti uffici. Ho preteso lumi sull’allaccio. Prima al gestore, poi è stato detto di rivolgermi al Municipio (XIV Monte Mario, ndr). Dopo un non dipende da noi ci siamo rivolti al Comune. Ma stiamo ancora così”.

Carlo Maria Breschi, inoltre, sbotta: “È assurdo che non si capisca chi abbia la responsabilità di questo mancato collegamento della rete elettrica. Municipio? Comune? Chi? C’è stato spiegato che per giugno/luglio la situazione sarebbe stata risolta. Ma siamo quasi a novembre. E non si è mossa una foglia, nonostante le diffide. I Municipi, come sono concepiti adesso, risultano inutili. Finché non ci sarà un assessorato alla Funzione pubblica, dove realmente esista un input per sbloccare le pratiche, non ne usciremo mai”.