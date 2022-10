Inps, pensionati: un terzo con mille euro al mese

Quasi un terzo dei pensionati italiani (il 32,8 per cento) riceve una pensione mensile inferiore a mille euro. È quanto riportato dall’Osservatorio Istat circa le prestazioni pensionistiche e i beneficiari. In pratica, la media dei redditi da pensione è di 19.443 euro l’anno ma ci sono quasi 5,3 milioni di pensionati che percepiscono meno di mille euro ricevendo solo l’11,6 per cento dell’importo complessivo. Per quanto riguarda la percentuale delle pensionate che percepiscono meno di mille euro, è più alta con il 40,6 per cento del totale e 3,38 milioni di persone.

Inoltre, l’Inps rileva – nel casellario dei pensionati – le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti, alla fine dell’anno scorso, sono 22.758.797 (+0,2 per cento sul 2020), per un ammontare complessivo annuo di 313.003 milioni di euro (+1,7 per cento rispetto al 2020). Invece, i beneficiari di prestazioni pensionistiche ammontano a 16.098.748 (+3,6 per cento sul 2020) con una media di 1,4 pensioni a testa, anche di diverso tipo. Le donne, da par loro, rappresentano il 52 per cento dei pensionati ma gli uomini ottengono il 56 per cento dei redditi da pensione: l’importo medio dei redditi percepiti dalle donne è più basso rispetto a quello degli uomini del 27 per cento (16.501 contro 22.598 euro).

Altro dato: il 78 per cento delle pensioni è di tipo Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti), mentre le assistenziali (invalidità civili, assegni e pensioni sociali, pensioni di guerra) sono il 19 per cento del totale. Il restante 3 per cento circa è rappresentato dalle prestazioni di tipo indennitario, costituite dalle rendite Inail. Il gruppo più “corposo” di pensionati è quello dei titolari di pensioni di vecchiaia (nelle quali sono comprese anche le anticipate): sono 11.263.961, di cui 3.131.469 (il 28 per cento) sono anche titolari di trattamenti di altro tipo. I pensionati di invalidità previdenziale, invece, sono circa un milione, il 49 per cento di questi cumula pensioni di tipo diverso.

In ultimo, ci sono 650.799 titolari di rendite di tipo indennitario, di cui la grande maggioranza (il 72 per cento) cumula tale prestazione con altri tipi di prestazione previdenziale e/o assistenziale. Dall’analisi della distribuzione territoriale di pensioni e pensionati si osserva che nel Nord si concentra il 47,8 per cento dei pensionati e il 50,8 per cento della spesa (157,93 miliardi). Al Nord, il reddito da pensione pro-capite è pari in media a 20.723 euro a fronte dei 20.640 del Centro e dei 17.065 del Mezzogiorno. In media, nel nostro il reddito da pensione ammonta a 19.782 euro.