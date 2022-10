Come essere più felici? I consigli per una maggiore serenità

Da sempre ci si chiede cos’è la felicità e come la si può raggiungere. Diciamo di voler essere felici, ma ne siamo davvero sicuri? Siamo in qualche modo attaccati a meccanismi negativi di cui non vogliamo liberarci? Essere felici è anche una scelta che inizia nella mente e termina nelle azioni. La psicologia sostiene che è possibile controllare i propri pensieri per diventare più felici. Ad aiutare questo meccanismo vi sono numerosi percorsi di crescita personale, come ad esempio quelli propositi da EfficaceMente, in cui potersi confrontare e apprendere nuovi spunti di miglioramento.

Sicuramente ci sono alcuni comportamenti che ci fanno sentire più soddisfatti: come tenersi occupati, cercare di mantenere una mentalità ottimista e stare insieme agli amici sono solo alcuni di quelli che ci fanno sentire più soddisfatti. Ecco alcuni spunti su come vivere meglio.

IMPEGNARSI IN ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE PER VOI

Le persone felici sono solitamente attente alle cose che danno loro soddisfazione. Pensate all’ultima volta che siete stati felici. È probabile che abbiate fatto qualcosa di soddisfacente. La felicità non arriva semplicemente quando ci si rilassa. Sedersi davanti alla tv, ad esempio, sembra essere una delle attività ricreative meno felici. Meno momenti di tranquillità abbiamo, più forte è il ricordo di serenità. Questo perché il nostro desiderio di felicità è talmente grande che è come se fossimo stati in qualche modo “progettati” per essere felici. Per questo, l’impronta del desiderio di felicità resta sempre dentro di noi, anche quando sembra si sia persa la capacità di essere felici. In questi casi bisogna comprendere che non è realmente così, ma bisogna solo trovare il modo giusto per esprimersi e tornare a sentirsi vivi.

VOLER ESSERE FELICI DAVVERO

Tutti hanno dei momenti in cui si sentono lunatici o tristi. Lo stress quotidiano, l’ansia, gli eventi importanti o le situazioni più o meno gravi possono influenzare notevolmente l’umore. Tuttavia, sarebbe meglio cercare di mantenere un atteggiamento aperto alla felicità e pensare positivo, sia nelle situazioni difficili che nei momenti ordinari. In effetti, il giusto atteggiamento è il primo passo. Non basta dire “voglio essere felice”, bisogna esserne convinti e cercare di osservare tutto ciò che ci circonda sotto una luce positiva, anche quando sembrerebbe impossibile.

PRENDERSI CURA DI SÉ

Pensare e prendersi cura degli altri è sempre un atto nobile. Ma se si vuole essere felici, non si deve essere così presi dai problemi degli altri da trascurare se stessi. Ecco allora che è importante prendersi del tempo per sé almeno due o tre volte alla settimana. Andare a fare shopping, prenotare un massaggio per rilassarsi, fare una corsa, disegnare, andare a un concerto: occorre a volte riabituarsi a fare quello che ci fa sentire bene e ci fa sorridere. In realtà, tendiamo troppo spesso a sottovalutare quanto queste piccole cose siano fondamentali per rivitalizzare il nostro corpo e la nostra mente e raggiungere la felicità. La cura di sé è, infatti, un diritto e non una scelta egoistica.

VALORIZZARE LE AMICIZIE

Gli amici sono i migliori alleati per risolvere i problemi quotidiani. Infatti, il sostegno della famiglia non è sufficiente. È necessario interagire con persone estranee alla famiglia che condividano gli stessi interessi, i tratti della personalità e altre caratteristiche. Per questo motivo, gli amici sono considerati uno dei migliori antidoti all’infelicità: portano sempre nella vita un po’ di quella felicità di cui tutti abbiamo bisogno.

SVILUPPARE UN SENSO DI GRATITUDINE

Per essere più felici, si può inoltre allenare la mente. Il cervello non va in palestra, ma ci sono esercizi che possono aiutare a introdurre meccanismi di pensiero positivo. Ad esempio, pensate alle persone della vostra vita che dovete ringraziare per esservi state vicine nei momenti più difficili. Con un foglio di carta e una penna iniziate a scrivere i loro nomi e ad annotare tutte le emozioni positive che vi hanno dato in quel momento: sarà utile a riviverle e a prendere atto di tutto l’amore di cui si è circondati.