A proposito di “tetti”, contanti ed evasione fiscale

Curioso che molti di quei pensatori e “coscienze critiche” fino a “ieri” in prima fila contro il “green pass”, considerato strumento intollerabile di “controllo”, oggi si scaglino contro il proposito di aumentare il tetto del contante, si battono per l’uso massiccio di carte di credito e bancomat. Non è anche quello – con ottime intenzioni, per carità – un massivo “controllo” sui “movimenti” di tutti noi? Come nella orwelliana fattoria, ci sono “controlli” e “controlli”, alcuni più intollerabili di altri?

Comunque chi è contrario all’estensione del “tetto” per favore non tiri in ballo i mafiosi, i para-mafiosi e i loro capitali: che non hanno bisogno di “muovere” diecimila euro a botta. Hanno ben altri circuiti e canali per i loro traffici. Questo vale anche per i grandi speculatori.

A parte che se il denaro è mio, è frutto di mie attività lecite, dovrei anche essere libero di poterne disporre come e quando mi pare senza troppe rotture di scatole, dicano che la misura “aiuta” il “nero” diffuso e “spicciolo”, quello quotidiano. Per combatterlo non servono “tetti”; piuttosto occorrono “fondamenta”: rendere attraente e vantaggioso l’uso della carta di credito (ogni operazione costa; al contrario dovrei ricavarne un beneficio, fosse anche di un solo centesimo). Poter detrarre gli importi delle ricevute. Punire come negli Stati Uniti il reato di evasione fiscale.

A proposito di Usa:

1) Negli Stati Uniti non credo abbiano alcun “tetto” per il contante. Magari se tiri fuori un rotolo di banconote ti guardano un attimo con sospetto, ma il dollaro in quanto tale non lo rifiuta nessuno.

2) Negli Stati Uniti è di larghissimo uso la carta di credito. Come mai il cittadino comune la trova più comoda, utile da usare, e la usa, pur non avendo particolari costrizioni da parte dell’autorità statale?

3) Evasione fiscale: lì mi risulta siano molto rigorosi su questo. È un qualcosa di “penale”, per cui stanno attenti.

4) È così disdicevole, dal momento che copiamo i jeans (sì, lo so, sono genovesi), l’hamburger, la Coca-Cola e tutto il resto, copiare anche quel tipo di sistema e di approccio?