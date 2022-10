È morto Holer Togni, stuntman da record

Si è spento ieri, a Milano, Holer Togni: aveva 76 anni. Il mitico stuntman famoso per le sue acrobazie su quattro ruote è entrato nel cuore e nell’immaginario collettivo degli italiani di più generazioni, per le spaventose evoluzioni e per la sua sagoma inconfondibile, senza capelli, stampata su milioni di manifesti.

Nato subito dopo la Seconda guerra mondiale – nel 1946 – dalla celebre famiglia circense (la stessa di Lidia e Darix Togni), inizia con il classico percorso da cavallerizzo e trapezista. Nei primi anni Settanta però, forse stanco delle giostre e del circo, inizia a diffondere in Italia la novità assoluta degli spettacoli acrobatici con le automobili. È ideatore, nel 1971, dello show itinerante “Stunt cars”, che girerà lo Stivale e l’Europa intera per oltre trent’anni. Riproduce dal vivo imprese impossibili e coreografie spericolate che, fino a quel momento, potevano essere viste solo al cinema. Lo spettacolo di Holer attira fino a un milione di spettatori l’anno, dai grandi stadi fino al celebre autodromo di Monza.

Grazie al suo carisma e alla sua forza comunicativa, Holer Togni diventa rapidamente lo stuntman più famoso d’Italia e uno dei più temerari al mondo. Oltre a essere spesso chiamato da cinema e tv per eseguire acrobazie che la maggior parte degli “addetti ai lavori” non avrebbe il coraggio di fare, inizia a formare molti allievi. Una vera e propria icona pop: grazie al suo nome grandi appuntamenti come il Motor show di Bologna riempiono gli stadi.

Perfino il compianto Gianni Agnelli non è riuscito a dire di no alla forza seducente di Holer. L’Avvocato si fa coinvolgere in un’evoluzione a bordo di una Fiat 131, diventando di fatto lo sponsor degli show dello stuntman. Nel 1995, probabilmente tocca l’apice della sua carriera. Holer Togni entra nel Guinness dei primati per aver guidato un tir inclinato su tre ruote. Oltre all’attività artistica, l’ex circense giocherà un ruolo importante – a fianco del fratello Divier – nella diffusione italiana dei teatri-tenda. In particolare, saranno loro a fondare il PalaTrussardi di Milano.