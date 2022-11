Instagram non funziona, problemi per gli utenti

Che succede su Instagram? Sono diversi i problemi registrati nel primo pomeriggio. Vari utenti hanno segnalato la sospensione dei propri account oltre alla perdita dei follower.

In base a quanto indicato da DownDetector, che segnala i disservizi on-line, i disagi sono cominciati verso le 14. Il motivo dell’interruzione, per adesso, non è chiaro.

Un portavoce della società ha spiegato: “Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell’accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l'inconveniente”.