Black Friday: le escort non fanno sconti

Venerdì 25 novembre: oggi è il Black Friday, ovvero la giornata dedicata agli acquisti. Una ricorrenza che affonda le radici negli Stati Uniti, con i consumatori alla ricerca delle migliori offerte. Ma c’è un però. Infatti, a quanto pare, il sesso a pagamento non farà sconti. La media dei prezzi nazionali rimarrà la stessa. Per fare un esempio, a Brescia – provincia al primo posto nella classifica per i listini – si paga una media di 103 euro, cifra più alta nel Paese, invece a Trapani (fanalino di coda) si toccherà quota 60 euro.

I dati sono snocciolati da Escort Advisor, primo sito di recensioni a livello europeo. Per dare un’idea, indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia, in modo tale da fornire la possibilità ai propri utenti di commentare i numeri in base alle loro esperienze. Il portale, inoltre, ha quasi quattro milioni e 500mila utenti utili mensili, oltre a risultare tra i primi trenta siti più visitati in assoluto nel Belpaese. Inoltre, è attivo pure in Spagna, Germania e Regno Unito. E ha oltre 500mila recensioni raccolte dal 2014.

In base all’analisi fatta sui dati di Escort Advisor, estrapolando le tariffe medie, il Nord batte il Sud alla voce “prezzi più alti” mentre al Centro la media viaggia intorno agli 85 euro. Tendenza, questa, dimostrata dalle recensioni degli utenti, che a loro volta confermano o meno il tariffario delle sex worker. Andamento comprovato anche attraverso le recensioni degli utenti, che confermano o smentiscono il “listino prezzi” delle sex worker. Cifre che, comunque, variano da zona a zona: da una parte i 100 euro stabili di Milano e Roma (città, queste, con la maggiore concentrazione di lavoratrici), agli 80 di Frosinone e Matera, fino ai 70 di Vibo Valentia e Vercelli.

LA CLASSIFICA

Nei primi dieci posti della classifica delle province con il prezzo medio più alto, dopo Brescia, Bolzano, Bergamo spuntano Varese, Verona, Padova e Vicenza (99 euro). Tra i prezzi più bassi, Fermo e Ogliastra (rispettivamente 69 e 67 euro). Macerata (94 euro) è più cara di Vercelli (70 euro). Una curiosità: rispetto all’anno passato, nel range fino a 70 euro c’erano 22 province, quest’anno solo cinque: il che significa un aumento del prezzo medio. E di fatti si parla di medie: le recensioni raccolte da Escort Advisor mettono in luce come ci siano delle sex worker per tutte le tasche (e tutti i gusti) diffuse nelle province italiane.

CHI SALE, CHI SCENDE

Tra le altre cose, emergono province con un incremento della media-prezzi nel 2021 e con una discesa nel 2022. Pertanto, Chieti recupera con un +16, 4 per cento dopo un -11 per cento, Gorizia vede un -9,7 per cento nel 2021 e un recupero del 24,6 per cento nel 2022. Rieti va da un -26,28 per cento a un +62,3 per cento. Nel percorso inverso, compaiono Caltanissetta (da +30,75 per cento a -12,90 per cento), Carbonia-Iglesias (+21,15 per cento e ora -11,1 per cento), Agrigento (da +46,6 per cento a -5,3 per cento). Sono invece 83 (su 109) le province che hanno un costante aumento. Asti (+11,8 per cento nel 2021 e un +3,5 per cento nel 2022), Lecco (+6 per cento e +13,4 per cento), Isernia (+23,5 per cento e +5,7 per cento), Caserta (che sale del 10 per cento nel 2022 rispetto al + 9,4 per cento registrato nel 2021), Taranto (+10 per cento e +5,2 per cento). In linea di massima, nel 2022 è evidente un aumento generale dei prezzi (7,4 per cento) rispetto a dodici mesi fa. Sussisterebbe, quindi, un graduale ritorno ai livelli pre-pandemia. Una tendenza, questa, al momento lenta anche per la ridotta disponibilità economica dei clienti: il 22 per cento, secondo l’indagine, sceglie utilizzando il prezzo come primo elemento nella ricerca, andando a scovare quindi un possibile risparmio, vista anche la difficile congiuntura economica del momento.

AUMENTA IL COSTO DELLE ESCORT

Nel 2021, secondo i dati emersi da Escort Advisor, il costo medio delle escort in Italia è di 81 euro. Però, con il caro-prezzi dell’ultimo anno, il listino è salito del 7,4 per cento, toccando quota 87 euro. Una crescita del costo generale che, nel caso specifico, si ripercuote nei servizi e prodotti usufruiti dalle escort, sia nella vita quotidiana che nel corso dello svolgimento della professione. In concreto, per il lavoro di sex working è necessaria una casa, che nel 2022 porta con sé maggiori aumenti: l’affitto è l’aspetto cresciuto meno (+1,5 per cento), mentre la fornitura elettrica sale del 135 per cento. Potrebbero rientrare nell’alveo pure i costi legati alla casa (arredamento e manutenzione, per dire), eppure molto spesso le escort svolgono l’attività in appartamenti in affitto, muovendosi in tour. E nei servizi di trasporto c’è un aumento del 16,7 per cento. Per quanto concerne gli aspetti quotidiani, salgono del 13,8 per cento gli alimenti, dell’11,1 per cento le bevande analcoliche e del 6,3 quelle alcoliche. Sul fronte delle spese personali, compaiono beni e servizi per la cura della persona, lievitati del 3,9 per cento, L’abbigliamento cresce del 3,4 per cento, le calzature dell’1,2 per cento.

AUMENTO DEI PREZZI PER PROVINCIA

Dando un’occhiata alle province, Rieti e Potenza registrano aumenti, rispettivamente, del 62,3 per cento e 54,7 per cento. A seguire Cremona (31,9 per cento), La Spezia (31,5 per cento) e le altre al di sotto del 30 per cento. Tolte le prime due posizioni, si trovano nel Nord Italia le province dove il costo medio per un incontro è aumentato di più. Dall’altra parte, le 10 province dove il costo della vita aumenta di più sono in tre regioni: Liguria, Emilia-Romagna e Sicilia. Nessuna di queste province, così, corrisponde alle precedenti degli aumenti escort. A onor del vero, in 18 province i prezzi hanno una leggera flessione, che passa dall’1 per cento di Parma al 14 per cento di Olbia-Tempio.

Notando le 10 province in cui il costo dei servizi escort diminuisce in maniera sostanziale, si trovano tutte (esclusa Como, -3,2 per cento), nelle Isole, al Sud e al Centro. Tre i capoluoghi di regione: L’Aquila (-4 per cento), Palermo (-4,7 per cento), Ancona (-7,6 per cento).