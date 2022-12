l secondo ospite di “Medicina a Km 0” è il professor Giovanni De Palma. Ordinario di Chirurgia Generale all'università Federico II di Napoli, ne dirige la Scuola di specializzazione chirurgica. Grazie al suo sostanziale contributo nel campo dell’endoscopia digestiva, è stato nominato Fellow dell'American Society for Gastrointestinal Endoscopy (Asge). Il professore attualmente è il responsabile per lo smaltimento delle liste d’attesa per la Regione Campania. Questo è uno degli argomenti trattati nell'intervista con Vanessa Seffer.