L’ospite di questa settimana prenatalizia di “Medicina a Km 0” è il dottor Aldo Di Blasi, segretario di “Anaao Assomed” del Lazio e direttore responsabile del Reparto di Radiologia dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli (Asl Roma 5). Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) non si fa menzione alla necessità di dover aumentare le dotazioni organiche o di dover investire sul personale medico. C’è la reale possibilità che presto non ci sia il personale medico per sopperire alle migliaia di prestazioni sanitarie rinviate a causa della pandemia. Inoltre, con il segretario, ci siamo chiesti come si potrebbe far tornare il personale medico che è andato a lavorare nel privato fuggendo dal pubblico, sempre meno attrattivo, negli ultimi anni. Migliaia di specialisti che nel frattempo non si è più riusciti a rimpiazzare.