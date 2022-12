Amazon e InPost: la metro di Roma come hub logistico

Sono stati presentati a Roma nella stazione Pigneto – metro C – i primi locker targati Amazon e InPost. I nuovi punti di ritiro consentiranno ai clienti di prelevare gli ordini acquistati online o effettuare i resi direttamente nelle stazioni della metropolitana “in piena sicurezza”. Un servizio, questo, per i passeggeri in transito nelle stazioni della metropolitana che potranno unire le esigenze di spostamento con quelle di ritiro.

Da ieri i locker sono già attivi nelle stazioni di Valle Aurelia e Anagnina (metro A), Termini e Sant’Agnese Annibaliano (metro B/B1), Pigneto, Malatesta, Teano, Mirti e Torre Maura (metro C).

Il programma di installazioni, come riferito da Atac, l’Agenzia capitolina del trasporto autoferrotranviario, andrà avanti per tutto l’anno e terminerà nei primi mesi del 2023, quando il servizio sarà disponibile, complessivamente, su 21 stazioni delle tre linee cittadine (sei della linea A, dieci della linea B-B1, cinque della linea C). Con i nuovi locker sarà possibile gestire potenzialmente oltre 2700 consegne giornaliere.

Roma, pertanto, “è la prima grande città europea a installare una rete così capillare di locker all’interno della metropolitana – come spiegato in una nota di Atac – la consegna mediante locker presso le stazioni della metropolitana incrementa l’offerta di servizi al cliente all’interno delle infrastrutture del trasporto pubblico gestite da Atac, rendendo le stazioni metro sempre più hub strategico della mobilità cittadina”. Questo l’elenco completo delle stazioni:

– metro A: Valle Aurelia-Lepanto-Flaminio-Arco di Travertino-Giulio Agricola-Anagnina;

– metro B: Laurentina-Eur fermi-Eur Palasport-Basilica San Paolo-Termini-Castro Pretorio-Ponte Mammolo;

– metro B1: Jonio-Conca D’Oro-Sant’Agnese Annibaliano;

– metro C: Pigneto-Malatesta-Teano-Mirti-Torre Maura.

COME FUNZIONANO I LOCKER DI AMAZON

Gli Amazon locker sono punti di ritiro self-service che offrono la possibilità ai clienti di Amazon di ritirare la loro spedizione in completa autonomia. I clienti di Amazon possono selezionare il punto di ritiro Amazon locker durante il processo di acquisto – dopo aver scelto un prodotto da acquistare e confermato il contenuto del carrello – per l’invio dei propri ordini. Una volta consegnato l’ordine presso l’Amazon locker selezionato, il cliente riceverà una mail di notifica con un codice univoco da utilizzare per il ritiro e l’indirizzo – inclusi gli orari di apertura – del sito in cui è installato il locker. Amazon manterrà il pacco nel locker per tre giorni lavorativi: il cliente potrà ritirare i propri acquisti quando è più comodo grazie a orari estesi di apertura. Se il ritiro non dovesse avvenire entro questo arco di tempo, il pacco ritornerà ad Amazon e verrà automaticamente effettuato il rimborso totale dell’acquisto al cliente (leggi qui per maggiori informazioni).

COME FUNZIONANO I LOCKER DI INPOST

I locker InPost permettono di ritirare e spedire i prodotti delle piattaforme second hand e ritirare e rendere gli acquisti fatti sui siti e-commerce. Basta un Qr code, oppure l’equivalente codice pin, per ritirare gli acquisti nei locker. Anche spedire un pacco è molto semplice: al momento della transazione il cliente riceve l’etichetta da applicare sul pacco e può recarsi in qualsiasi locker di sua scelta. Ogni locker è dotato di scanner predisposto per scansionare rapidamente l’etichetta. La risposta è immediata e, per qualsiasi dubbio, le istruzioni sono sempre disponibili sullo schermo touch screen. La capillare presenza sul territorio permette al cliente di accedere ai servizi InPost come e quando vuole, nel modo più rapido ed efficiente, tutti i giorni della settimana e su un arco orario il più ampio possibile. La privacy del cliente è sempre tutelata: nessuno può ritirare il pacco senza Qr code o codice pin, che vengono inviati solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail comunicato sul sito di acquisto (leggi qui per maggiori informazioni).