Ospite di “Medicina a Km 0” di questo mercoledì è il professor Giorgio Calabrese, medico italiano illustre, specializzato in Scienze dell'Alimentazione. Uno dei maggiori esperti mondiali in materia di diete e nutrizione. Consulente del Ministero della Salute. Se non ci siamo preparati per tempo, come dovremo comportarci a tavola durante le feste? Quando si digiuna, perché poi si mangia di più? Ma farà davvero bene al nostro metabolismo il digiuno? E fare cinque pasti al giorno serve o no? Come si fa a contrastare la fame nervosa, specialmente quella notturna? Queste sono le domande che abbiamo rivolto al professore a cui ha risposto con la sua ben nota carica vitale.