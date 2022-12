Chiudiamo l’anno 2022 con lo spazio del mercoledì dedicato agli ospiti di “Medicina a Km 0” con Paolo Terrinoni, segretario generale di Fnp Cisl Lazio, in attesa di ritrovarci a gennaio 2023, come ogni mercoledì, dalle ore 14 circa. In questa occasione discutiamo con il segretario Cisl delle evidenti problematiche che investono la popolazione anziana. Il nostro Paese ha una popolazione mediamente molto longeva, 81 anni circa per gli uomini e 85 anni per le donne, con una quota di over 65 tra le più alte al mondo. Insomma, il nostro è un Paese con un indice di vecchiaia al massimo storico ed è necessario che le politiche economiche (la silver economy) e sanitarie debbano adeguarsi ed in fretta. Il problema non è invecchiare, ma invecchiare bene e con meno pensieri possibili per il futuro: puntare sul miglioramento dei servizi sanitari territoriali, su un’assistenza domiciliare presente e funzionante, sul miglioramento delle condizioni pensionistiche – specie per chi percepisce la pensione minima – e sulle agevolazioni fiscali.