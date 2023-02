Moda in lutto: addio Paco

Lo stilista Paco Rabanne è morto a 88 anni a Portsall, in Francia. Il mondo della moda e dell’arte in generale è in lutto.

Noto per l’utilizzo di materiali insoliti – come metallo, carta e plastica – è stato anche il primo ad introdurre l’elemento musicale nelle sfilate rendendole un vero e proprio spettacolo.

La sua carriera inizia nei primi anni Sessanta, creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga.

Nel 1966 fonda la sua casa di modariuscendo a creare un vero e proprio impero che spazia dall’haute couture, all’abbigliamento e ai profumi, fino agli oggetti decorativi. Il suo marchio è entrato a far parte del gruppo spagnolo Puig nel 1986.

Coco Chanel lo aveva ribattezzato “il metallurgico della moda” proprio per le sperimentazioni dell’uso di materiali “atipici” per le quali è diventato famoso. Iconici rimangono i suoi costumi di Barbarella, indossati da Jane Fonda.

“La Maison Paco Rabanne desidera onorare il suo visionario stilista e fondatore, scomparso oggi all’età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio d’avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate”, ha scritto l’azienda.

Un messaggio di lutto è stato postato anche dal ministero della Cultura spagnolo che ricorda il Premio nazionale di disegno della Moda 2010 assegnato proprio a Rabanne.