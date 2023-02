Ospite di “Medicina a Km 0” è il professor Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) Lazzaro Spallanzani di Roma, il noto istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Il ruolo dello Spallanzani è stato centrale sin dall’inizio della pandemia, non solo perché furono ricoverati lì i primi due pazienti di Covid-19 in Italia, ma perché è stato fondamentale il lavoro dei suoi ricercatori per dare una risposta a livello nazionale ed internazionale alla pandemia, poiché avevano già maturato una grande esperienza a contatto con altri patogeni come Zika, Chikungunya ed Ebola, cosicché sono stati capaci di diagnosticare e poi di isolare velocemente il virus. In questa intervista, il dottor Vaia spiega la differenza fra Covid e influenza, spesso confuse se non ci rivolgiamo al nostro medico, specialmente in questi ultimi mesi che i sintomi si sono attenuati; infine, spiega come affrontare le varianti del Covid.