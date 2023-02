Giorno del Ricordo 2023 a Roma: iniziative e programma

In occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo 2023, domani Roma commemora le vittime delle foibe, con un programma di incontri nelle biblioteche, con seminari, attività per gli studenti, presentazioni editoriali. Tutti gli eventi andranno avanti fino al 20 febbraio e saranno rivolti in particolar modo ai giovani delle scuole. Domani, primo appuntamento alle 10.30 alla Biblioteca Ennio Flaiano, nel Municipio III, con la proiezione per le scuole del documentario Il ‘900 dimenticato: Istria, Fiume, Dalmazia. Le foibe e l’esodo dei giuliano-dalmata, a cura di Marino Micich, direttore Archivio Museo storico di Fiume a Roma e Emiliano Loria dell’Associazione per la Cultura fiumana istriana e dalmata nel Lazio. A seguire, ciclo di letture tratte da Foibe, martiri dimenticati di Carla Cace e Matteo Signori. Nel pomeriggio, alle 15.30, l’appuntamento è alla Casa del Ricordo, in via San Teodoro 72, per l’iniziativa dal titolo Amate sponde, a cura della Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e della Società di studi fiumani, con la partecipazione del Ministero dell’Istruzione e della FederEsuli.

Alla presenza di ospiti istituzionali e dei rappresentanti di un comitato di valutazione, saranno premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso nazionale dedicato al tema dell’esodo giuliano-dalmata indetto dal Ministero dell’Istruzione e dalle associazioni degli esuli giuliano e dalmati. Prima della premiazione, gli interventi di Donatella Schurzel del Comitato Anvgd di Roma, di Giovanni Stelli della Società di Studi fiumani e di Caterina Spezzano del Ministero dell’Istruzione. Mercoledì 15 febbraio alle 17, presso la Biblioteca Aldo Fabrizi, nel Municipio IV, il convegno La tragedia dell’Esodo Giuliano-Dalmata e delle Foibe, a cura di Donatella Schurzel. A seguire, lunedì 20 febbraio alle 10, alla Biblioteca Laurentina si terrà un incontro con le scuole dal titolo Il Giorno del Ricordo. L’esodo a Roma: il quartiere giuliano-dalmata un esempio di Museo diffuso.

Interverranno Marino Micich, Donatella Schurzel, Oliviero Zoia dell’Associazione giuliano-dalmata nel cuore e Simonetta Lauri dell’Associazione sportiva giuliana. Ancora lunedì 20 febbraio alle ore 17.30, chiusura delle iniziative alla Casa del Ricordo con la conferenza sul tema La legge 92/2004 - I valori del Giorno del Ricordo: non dimenticare il dramma dell’esodo giuliano-dalmata, a cura della Anvgd. Infine, a corredo della programmazione, si terrà nei prossimi giorni anche un ciclo di incontri dei circoli di lettura di alcune Biblioteche Comunali, tra questi: alle 17.30 di lunedì 13 febbraio presso la Biblioteca europea, nel Municipio II, si leggeranno i libri Foibe di Raoul Pupo e Foibe. Una storia d’Italia di Jože Pirjevec; alle 17 di martedì 14 febbraio alla Biblioteca Giordano Bruno, nel Municipio I, si passeranno in rassegna i passi del libro Foibe rosse. Vita di Norma Cossetto uccisa in Istria nel ‘43 di Frediano Sessi. Le iniziative per il Giorno del Ricordo 2023 sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività culturali, in collaborazione con l’Istituzione sistema biblioteche centri culturali, la Casa del Ricordo e con le associazioni Anvgd e la Società di studi fiumani-Archivio Museo storico di Fiume.

(*) Nella foto è ritratto il Monumento alle vittime delle foibe, Largo vittime delle foibe istriane, nel Quartiere Giuliano-Dalmata di Roma.