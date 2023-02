Ospite di questo mercoledì a “Medicina a Km 0” è il professor Luca Richeldi, ordinario di Malattie dell’Apparato respiratorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, massimo esperto di Fibrosi Polmonare Idiopatica.

Al professor Richeldi si vorrebbero fare decine e decine di domande, perché sono ancora troppe le preoccupazioni che ci ha lasciato la pandemia da Covid-19 e tante le informazioni che ci hanno lasciato perplessi. Cercando di fare chiarezza, abbiamo chiesto al professore quali sono le cause principali della polmonite e come si manifesta, e quali sono i sintomi che non dobbiamo trascurare. Inoltre, essendo sia il Covid che l’influenza malattie respiratorie contagiose, ma causate da virus diversi, quando queste si trasformano in polmonite? Sappiamo che ci sono soggetti più vulnerabili, ad esempio gli anziani, i bambini e chi è già portatore di patologie. Queste persone dovrebbero ricevere una copertura vaccinale periodica per scongiurare la polmonite. Se la facessero, sarebbero protetti da tutti i tipi di polmonite? Una curiosità di molti di noi è certamente sapere se si guarisce mai definitivamente da questa malattia o se una volta contratta rischiamo di rimanere per sempre più fragili.