Sanremo, note in Blanco: il cantante indagato per danneggiamento

Un caso che si fa “spinoso”. Il cantante Blanco, secondo quanto appreso, risulterebbe indagato dalla procura di Imperia: l’accusa è di danneggiamento. Il caso, di cui ne avranno parlato pure in qualsiasi bocciofila di paese, è relativo al fuoriprogramma andato in scena nella prima serata dell’ultimo Festival di Sanremo, quando l’artista si è distinto non per l’ugola d’oro ma per aver distrutto a calci il “giardino delle rose” presente sul palcoscenico del teatro Ariston.

Il cantante, invitato per presentare il nuovo singolo “L’isola delle rose”, a un certo punto dell’esibizione è andato in escandescenza. Il diretto interessato, che poi si era scusato anche con un post, aveva rivelato: “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”. Nell’attesa di un chiarimento della vicenda, è stato aperto un fascicolo.

Il Codacons, intanto, in un comunicato ha affermato: “La procura di Imperia ha accolto in pieno l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio, in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantante Blanco per la possibile fattispecie di danneggiamento”. Così l’associazione, che ha ricordato: “Nel nostro esposto chiedevamo alla procura di Imperia di procedere in base all’articolo 635 del codice penale secondo cui chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni, in relazione al danneggiamento della scenografia che ha determinato anche uno spreco di soldi pubblici”.

“La procura, accogliendo la nostra richiesta, ha deciso di procedere proprio per la fattispecie di danneggiamento da noi denunciata, ma crediamo che l’indagine debba essere estesa anche alla Rai, allo scopo di accertare se vi siano state possibili complicità da parte dell’organizzazione del Festival di Sanremo, in considerazione delle notizie apparse sui mass media secondo cui il gesto di Blanco all’Ariston non sarebbe stato imprevisto”.

Rai che, come riportato dal Corriere della Sera, ha visto il proprio Cda impegnato in una riunione di quasi sette ore. Al centro della discussione proprio il Festival di Sanremo. Secondo il quotidiano, “il piano per far saltare o indurre alle dimissioni l’amministratore delegato” Carlo Fuortes “è emerso chiaramente”.