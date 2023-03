Questo mercoledì a “Medicina a Km 0”, affrontiamo il tema della disabilità dal punto di vista dei servizi garantiti dal Sistema sanitario nazionale per le persone con invalidità e per le loro famiglie, i cosiddetti caregivers. Ne parliamo con il dottor Gianluca Lisa, Primario dell’Area Disabilità della Asl/1 Imperiese, psichiatra, già Commissario straordinario per i dispositivi di protezione individuale durante l’emergenza pandemica. Troppi i tagli subìti dalla sanità per non essere preoccupati di quale futuro attende l’assistenza ai disabili. Inoltre, è interessante il modello proposto dalla Asl/1 Imperiese riguardante l’accesso ai servizi, un’esperienza certamente esportabile anche nelle altre regioni italiane.