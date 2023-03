Sui campi di sci, negli impianti di risalita, negli alberghi, si sono registrate presenze a “livelli pre-pandemici”. Analoga cosa è accaduta col carnevale di Venezia, e succede con le prenotazioni per le villeggiature estive: al mare, ai monti o in campagna (oggi si dice “agriturismo”). Le cifre delle richieste di rinnovo dei passaporti fanno pensare si sia di nuovo a livelli pre-pandemici per crociere o viaggi all’estero, nonostante le guerre in corso in Ucraina, in Siria e altrove. Il mondo è vasto e tondo, per le dimensioni degli esseri umani, e si può andare in altri posti, non per forza a Odessa o ad Aleppo. Gli operatori del settore, ovviamente, sono arcicontenti. Io lo sono di meno. Allorquando, al picco del contagio, venne disposta la quarantena, godetti d’un inaspettato periodo di pace. Mi dedicali alla lettura e alla riflessione, ma anche alla meditazione e alla contemplazione. Su questa testata politica, tacciamo delle seconde, pur se le prime sono propedeutiche.

Lessi molto, anche Xavier de Maistre, Il viaggio intorno alla mia camera. È un’introspezione, durante una quarantena comminata all’ufficiale dai superiori, per un atto d’indisciplina. Viaggiando tra gli oggetti della sua stanza, riflesse entro la sua interiorità. Sinceramente mi auguravo che la pandemia avesse ucciso anche la società dell’esteriorità, la vita urlata, la musica in automobile a pieno volume, l’annichilirsi nel buttarsi fuori senza riflessione interiore sul sé. Gran parte della gente, invece, ha pensato solo al ritorno dell’esteriorità chiassosa e fantasiosa pre-pandemica, istigata forse dalla dolosa pubblicità commerciale. Mi si dice: “Ti dici liberale, ma qui non lo sei. Vivi e lascia vivere come pare a loro”. Può essere. Forse, sono più utopico che liberale. Un fraterno amico, tutt’altro che di sinistra, però, mi ha mandato, su un “social”, questo dialogo: “D. Maestro, che cos’è l’Utopia? R. È un orizzonte da raggiungere. D. Ma è impossibile farlo! R. Certo. D. Allora, che cosa serve? R. A non smettere di camminare”.