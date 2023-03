Incidente aereo a Collefiorito di Guidonia: due morti

Tragedia a Collefiorito di Guidonia. Due aerei U-208 dell’Aeronautica militare (appartenenti al 60° stormo di Guidonia), per cause in corso di accertamento, si sono scontrati in volo. Due piloti sono deceduti nello schianto: il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 48 anni e il maggiore Marco Meneghello, che avrebbe compiuto 46 anni ad agosto.

L’episodio è avvenuto oggi, poco prima di mezzogiorno. Uno dei velivoli è precipitato su un pratone, l’altro su una vettura in via delle Margherite. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. L’Aeronautica, in una nota ufficiale (leggi sotto), ha fatto sapere che i mezzi sono precipitati durante una “missione addestrativa”. La notizia è stata comunicata alle famiglie dei due ufficiali. Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Luca Goretti, a nome dell'intera Forza armata, si stringe “in un profondo segno di vicinanza e cordoglio”.

Sul posto gli agenti della polizia, i carabinieri della Compagnia di Tivoli, i Vigili del fuoco (Tivoli, La Rustica, autobotte Prati, elicottero, Saf, funzionario, capoturno, autogru, carro fiamma) e il personale del 118.

Il pm di turno della Procura di Tivoli ha effettuato un sopralluogo nella zona di via Longarina, a Guidonia. La Procura, secondo quanto appreso, avvierà una indagine per ricostruire quanto accaduto. Anche l’ispettorato dell’Aeronautica, in quanto velivoli militari, avvierà le verifiche del caso. L’Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in memoria dei due militari. Il presidente, Lorenzo Fontana, ha manifestato “cordoglio alle famiglie dei caduti ed all'Aeronautica militare”.

Il procuratore di Tivoli, Francesco Menditto in relazione all’incidente, in una nota ha detto: “Pur essendo in corso i doverosi accertamenti, dalle prime ricostruzioni è ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato li direzionato dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, tanto che i danni sono stati limitatissimi. Diversamente, una precipitazione sugli edifici ai lati della strada avrebbe causato numerose vittime”. La Procura militare della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo modello 45 (senza indagati e titoli di reato), relativamente all’incidente di volo accaduto questa mattina a Guidonia, per la verifica di eventuali aspetti di interesse penale militare. Il generale dell’Aeronautica, Silvano Frigerio, ha commentato che la collisione tra i due aerei precipitati “è avvenuta nella fase che precede l'atterraggio”. E che i due mezzi erano impegnati “in un’attività addestrativa, che coinvolgeva in tutto quattro velivoli. L’ipotesi per ora è la collisione in volo che ha determinato la caduta dei due aerei ma l’inchiesta accerterà le cause”.

“La notizia della morte dei due piloti dell’Aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza”. Queste le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aggiunge: “A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all'intero corpo dell’Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere”.

Cordoglio anche da parte del presidente del Senato, Ignazio La Russa: “È con profondo dolore che ho appreso la terribile notizia della morte di due piloti per un incidente aereo avvenuto nei pressi di Guidonia. Alle famiglie e ai vertici dell’Aeronautica militare giungano le mie più sentite condoglianze”.

LE VITTIME

Il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, nato a Taranto il 5 febbraio del 1975, era entrato in Aeronautica militare nel 1996 con il 117/o corso allievo ufficiale pilota di complemento. Presso il 60° Stormo di Guidonia era pilota istruttore di volo sui velivoli: U208A, Aliante G103, MB339-CD. Inoltre, aveva all’attivo 6mila ore di volo, svolte anche in operazioni fuori dai confini nazionali. Il maggiore Marco Meneghello, nato a Legnago (Verona) il 18 agosto del 1977, nel 1999 è entrato a far parte dell’Aeronautica militare con il 119esimo corso allievo ufficiale pilota di complemento. Nel 60° Stormo di Guidonia era pilota istruttore di volo sui velivoli: U208A, Aliante G103. Aveva all’attivo 2600 ore di volo, effettuate pure in operazioni fuori dai confini italiani.