Questo mercoledì, “Medicina a Km 0” ospita il professor Francesco Bove, specialista in Ortopedia, Traumatologia e Medicina dello sport. Abbiamo realizzato un breve ma chiarissimo video sull’Osteoporosi, una malattia degenerativa che coinvolge in Italia 4 milioni di persone al di sopra dei 50 anni, prevalentemente donne in menopausa. Ma è anche una delle patologie tipiche dell’invecchiamento, che necessita di un’accurata e precoce attività preventiva, che il professore spiega con molti particolari. Una malattia fortemente invalidante che procura fratture, con la quale bisogna fare i conti anche quando si fanno cure cortisoniche o con farmaci specifici per patologie come carcinomi della mammella o prostatici. Allora cosa fare per scongiurare ulteriori danni? Certamente sarebbe anche utile una programmazione clinica, da parte dei medici di famiglia, ma anche da parte del governo. Considerare che il nostro Paese va incontro ad una popolazione sempre più vecchia, e pensare quindi alla formazione di medici specialisti capaci di affrontare in futuro questi casi con qualità e di aiutare per tempo, attraverso il medico di famiglia, i pazienti.