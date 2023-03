Omicidio a Roma. Un uomo di 33 anni è stato ucciso a colpi di pistola. L’episodio è accaduto in via Francesco Selmi, in zona Casal de’ Pazzi, intorno alle 20 di ieri.

La vittima, con alle spalle piccoli precedenti contro il patrimonio, sarebbe stata avvicinata in strada da due uomini che erano a bordo di una moto: uno di loro ha fatto fuoco, poi la fuga.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Montesacro. Nessuna ipotesi è esclusa.