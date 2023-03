Nostro ospite di “Medicina a Km 0” di questo mercoledì è il professor Matteo Bassetti, Ordinario dell’Università di Genova e direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Il Ministero della Salute si avvale del supporto di scienziati e medici, di una task force capace di lavorare per le emergenze. In casi eccezionali, ci vuole competenza, per un’immediatezza nell’agire e del fare. Gli uomini e le donne migliori, adeguatamente ed egualmente pagati, che possano prendersi la responsabilità di fare delle scelte, di prendere delle decisioni anche scomode, purché giuste. Quanto accaduto nei tre anni della passata pandemia da Sars-Cov-2 ci ha insegnato la fallibilità di noi esseri umani. Come detto anche dal Tribunale, non è comunque dimostrato che l’adozione di ulteriori misure di contenimento avrebbero evitato il contagio, ma i pm hanno appena cominciato. Quindi, ogni comportamento ulteriore, seppur virtuoso, non avrebbe cambiato probabilmente la situazione delle 188mila vittime, persone le cui vite in quei tre anni sono state spezzate. Ma i nostri scienziati italiani hanno lo stesso fatto fronte alla malattia, imparando in fretta, trovando soluzioni e avendo intuizioni che sono state esportate. Sappiamo che il nostro Sistema sanitario nazionale necessita di riforme importanti e che il Piano pandemico va aggiornato inserendo parti riguardanti eventuali futuri virus che non riguardano solo l’influenza, com’era costruito il Piano precedente fino al 2006.