“All’ombra del Covid-19”: il libro di Aldo Rocco Vitale

La presentazione del volume di Aldo Rocco Vitale “All’ombra del Covid-19. Guida critica e biogiuridica alla tragedia della pandemia”, edito da Il Cerchio (332 pagine, 29 euro, prefazione di Vittorio Sgarbi), si terrà giovedì 23 marzo alle 16, a Roma, nella sala “Caduti di Nassirya”, a Palazzo Madama.

L’appuntamento costituisce un momento di riflessione sulle vicende pandemiche le cui problematiche stanno cominciando ad emergere, sia in Italia che all’estero, sempre più drammaticamente, non soltanto tramite le inchieste giornalistiche ma adesso anche con l’opera e le indagini della magistratura.

In un periodo come quello del triennio pandemico, in cui si è assistito alla compressione dei diritti fondamentali e degli spazi democratici, occorre quanto prima cominciare un’azione di revisione critica di tutto ciò che è avvenuto. Non soltanto per esigenze di giustizia – sia in senso morale e politico che in senso giuridico – ma anche, e soprattutto, per evitare che nel prossimo futuro la gestione di nuove crisi o di nuove emergenze possa attentare ai fondamenti dello Stato di diritto e alla civile convivenza. Non secondo il diritto della forza, ma secondo la forza del diritto.

Di seguito il programma della giornata:

– giovedì 23 marzo, dalle 16 alle 17, sala “Caduti di Nassirya”, Palazzo Madama, conferenza stampa e presentazione del libro “All’ombra del Covid-19. Guida critica e biogiuridica alla tragedia della pandemia”;

– saluti istituzionali del senatore Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato e di Gelsomina Vono, senatrice e avvocato;

– interventi del professor Aldo Rocco Vitale (autore del libro), del professor Alberto Contri (docente di Comunicazione sociale), del dottor Mario Esposto (notaio), del professor Carlo Iannello (professore associato di Diritto costituzionale presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”);

– le conclusioni spetteranno al professor Vittorio Sgarbi, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura.