Il professor Franco Romeo, già presidente della Federazione Italiana di Cardiologia e della Società Italiana di Cardiologia, è l’ospite di questo mercoledì nello spazio video di “Medicina a Km 0”. Alcune malattie cardiovascolari si possono prevenire. È stato dimostrato che certi fattori di rischio, ossia molte cattive abitudini, contribuiscono ad aumentare le probabilità di insorgenza di infarto e ictus.

L’età, il sesso, la pressione arteriosa, il fumo di sigarette, il diabete e il colesterolo contribuiscono al loro sviluppo. Essendo queste condizioni identificate come un pericolo, è stata dimostrata anche la reversibilità del rischio stesso. Ma a che età bisogna iniziare a fare i controlli al cuore? Quali sono i sintomi che ci devono far capire se c’è un infarto in arrivo o in corso? Quando avvertiamo quel dolore al braccio, quanto ci dobbiamo preoccupare? Ascoltiamo le parole del professore all’interno del video.