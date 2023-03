La mia vita senza te

Il dolore finché non lo provi sulla tua pelle rimane una teoria. Quando mi sono trovato Fiora morta tra le braccia... allora ho cominciato a capire.

Era di sabato. Era di luglio, il due. Era di pomeriggio dopo pranzo, le 16,20. Difficile accettare quel dolore... dopo un rapporto durato trentadue anni che mi aveva dato solo gioia e conforto. E sicurezza.

Per la prima e sinora unica volta durante la mia non lunghissima vita avevo incontrato e sperimentato la esistenza di quella che molti chiamano “anima gemella”. Che per giunta, come fanno i gatti, mi aveva scelto quando ancora io non me ne ero reso conto. In maniera dolcissima e prepotente. Come era fatta lei.



Per non impazzire e su successivo incoraggiamento del mio psicanalista Roberto Mander ho quindi pensato – avendo già un mio canale YouTube peraltro poco utilizzato – di fare questa sorta di podcast video sull’elaborazione del lutto. E ringrazio il quotidiano L’Opinione e il suo sito opinione.it per avere accettato di ospitarlo. Si tratta di piccoli episodi da poco più o poco meno di cinque minuti l’uno, monotematici e, spero, non banali. Ognuno affronta uno specifico lato del dolore e del lutto. Spero di non essere stato sinora troppo noioso.



D’altronde io stesso non avrei mai voluto cimentarmi su questo argomento e anzi avrei preferito fare caso mai un podcast umoristico o di barzellette. Ma il mio destino mi ha portato altrove. E il mio lato satirico che pure forse talvolta trasparirà si è dovuto adattare. È andata cosi...

(*) Ascolta i podcast di Dimitri Buffa dedicati all’elaborazione del lutto pubblicati sul suo canale YouTube