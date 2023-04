Un tremendo dolore specialmente improvviso altera il nostro umore in maniera importante come quando ti prende la cosiddetta “botta di vecchio” rinunciando all’ottimismo e abbandonandosi al pessimismo esistenziale. Ma per tirarsi fuori dalle sabbie mobili non bisogna dibattersi troppo. Bisogna uscirne piano piano, un piccolo sforzo dopo l’altro.

(*) Continuano le pubblicazioni dei podcast sull’elaborazione del lutto. Clicca qui per ascoltare le precedenti puntate su YouTube.