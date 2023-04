Torna la trasmissione radiofonica “Cuore Italiano”

Giovedì 6 aprile torna l’appuntamento con la trasmissione radiofonica “Cuore Italiano”, ideata e condotta dal nostro collaboratore Alessandro Cucciolla e giunta alla seconda edizione.

La trasmissione, andrà in diretta tutti giovedì dalle ore 18 alle 19 sulle frequenze in fm di 102.3 di Radio Made in Italy, e in diretta streaming su www.radiomadeinitaly.it.

La prima puntata sarà dedicata ad un tema che ha segnato la storia d’Italia: gli Anni di piombo. “L’attentato di via Fani, il nucleo antiterrorismo, i parenti delle vittime” saranno affrontati e discussi con in studio l’avvocato Giuseppe Dalfino, figlio dell’ex sindaco di Bari Enrico Dalfino (che fu anche docente universitario e allievo del presidente Aldo Moro); il giornalista Gianluca Cicinelli, autore della videoinchiesta “Coperti a destra” (dedicata alle dinamiche della strage di via Fani); il colonnello Domenico Dipetrillo, del nucleo antiterrorismo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (che arrestò la terrorista Barbara Balzerani); Laura Radici, figlia dell’appuntato dei carabinieri Romano Radici ucciso a Roma, nel 1981, dai Nuclei Armati Rivoluzionari; Potito Perruggini Ciotta (presidente dell’Osservatorio “Anni di piombo - Per la verità storica”), nipote del brigadiere della polizia di Stato Giuseppe Ciotta ucciso, nel 1977, a Torino, dai terroristi di “Prima Linea”; e Michele Filippo, figlio dell’appuntato di Pubblica sicurezza Giuseppe Filippo ucciso a Bari, nel 1980, dai terroristi di “Prima Linea”.

Ospite, in qualità di opinionista del programma, sarà la giornalista Antonella Daloiso.

La sigla della trasmissione è la canzone “Siamo italiani”, di Giuseppe Povia.