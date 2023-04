Ospitiamo questo mercoledì nello spazio riservato a “Medicina a Km 0”, il professor Luigi Uccioli, diabetologo, professore di endocrinologia e diabetologia ed esperto nella cura del Piede Diabetico, per parlare di questa complicanza del diabete mellito di cui soffrono 300mila italiani.

Oltre ai controlli farmacologici, nei pazienti diabetici è fondamentale il controllo della vascolarizzazione degli arti inferiori.

Il più grande problema dei pazienti diabetici è la formazione di lesioni cutanee, anche piccole, che possono trasformarsi in ulcere o infezioni. Se non valutate o trattate con tempestività, queste possono portare addirittura alla necessità di amputazione della parte interessata.

L’Italia è il Paese dove si fanno meno amputazioni al mondo per il piede diabetico, ma sono comunque circa 7mila all'anno, un numero ancora troppo elevato. Questa patologia assorbe il 25 per cento dei soldi destinati dal Sistema sanitario nazionale per i pazienti che soffrono di diabete.

Solo chi fa controlli periodici dei vari distretti corporei e degli arti inferiori con frequenza, può scongiurare una simile prospettiva, poiché la patologia fa insorgere facilmente la complicanza vascolare che, come ben spiegato nel video dal professore, può degenerare.

Abbiamo chiesto al professore una curiosità sulla Metformina, farmaco utilizzato per curare il diabete di tipo 2, richiesto da molti impropriamente anche per dimagrire.